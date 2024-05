Santiago Grassi tras su gran fin de semana en Estados Unidos que lo ilusiona para los Juegos Olímpicos: "Estaba muy confiado"

Santiago Grassi tuvo un fin de semana inolvidable en Atlanta, Estados Unidos. El santafesino sorprendió con la mejor marca de su vida en los 100 metros mariposa y quedó a sólo 11 centésimas de la clasificación directa a París 2024. Después de la adrenalina, repasó este lunes con Hugo Isaak todo el esfuerzo para llegar a este resultado y se mostró confiado para lo que viene.

"Me sorprendí a mí mismo. Desde enero me volví de Argentina y entrené con la idea de ir a los Juegos Olímpicos. Sabía que en mayo iba a ser el primer torneo con tiempo suficiente de preparación. Dentro mío siempre tuve mucha confianza gracias a esta nueva forma de nadar y de entrenar. Estaba en mente de que con este torneo iba a clasificar, estaba en los planes nadar así de rápido. Por supuesto, no tenía la certeza de que iba a salir pero estaba muy confiado", expresó su convicción en Cadena OH!

😱QUEDÓ A 11 CENTÉSIMAS DE LA CLASIFICACIÓN A PARÍS 2024 🏊Santiago Grassi la rompió en los 100m mariposa del Atlanta Classic. Se quedó con la medalla de plata, bajó el récord nacional y consiguió marca B para los Juegos Olímpicos de París 2024. pic.twitter.com/yvwg4iWdc9 — DEPORTV (@canaldeportv) May 18, 2024

"Uno como deportista tiene que tener mucha confianza. Entrené lo suficiente e hice todo lo que tenía que hacer. Estaba ese fuego adentro mío. Decidí creer que había hecho todo lo que necesitaba para lograrlo", manifestó.

La preparación para lo que viene

En los meses que viene, Grassi se juega la clasificación a los Juegos y explicó los aspectos que debe mejorar para lograr el objetivo: "La preparación en lo que es volumen será muy similar. Yo nado de lunes a viernes. Lo que sí será más específico será la partida para los 50mts libres. Necesito mejorar el salto, la entrada al agua y la velocidad inicial de la deportiva. En cambio, en mariposa es diferente porque estuve a nada y se puede corregir. Es mantener lo que vengo haciendo, si repito el tiempo sale".

También, comentó la preparación mental que comenzó a realizar: "Hace dos semanas empecé a trabajar Coaching Deportivo y me ayudará para mi último torneo. Hay un trabajo en lo mental importante. Al no tener expectativa me va bien. Hay que calmar las ansiedades. Hay que ser un niño en la pileta y jugar a ver quién llega lo más rápido posible al otro lado de la pileta".

Más allá de las expectativas, el joven de 27 años mostró su madurez como persona y subrayó que no se presiona para entrar a París 2024: "Lo estoy viviendo con mucha tranquilidad. Quiero ir a los Juegos Olímpicos pero si no se da no es la muerte. Si voy sería genial, pero si no voy es increíble también porque tengo el verano para viajar y ver a mis amigos. No me pongo presiones. Hoy vivo mis días así. Lo disfruto y me divierto".

