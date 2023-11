Filosa crítica al look de la China Suárez en los Martín Fierro Latinos

Una de las famosas que ganó en los premios Martín Fierro Latinos fue la China Suárez y eligió para la gala un catsuit transparente súper sexy. Pero fue la elección de su calzado la que consiguió que Flor de la Ve como la crítica de moda, Carla Bugarín, le bajen el pulgar.

“El calzado… Por favor. Una sandalia, amor. Yo sé que es tendencia ese zapato, pero ponete unas sandalias”, señaló la asesora de moda en Intrusos, mientras contaba que ese diseño de calzado estaba de moda esta temporada.

“La ropa la compró especialmente en Miami”, apuntó Marcela Tauro, a quien tampoco le gustó el look que llevó la actriz. En el mismo ciclo revelaron que la organización del evento no quiso que se crucen Pampita con la China.

“Yo creo que lo que peor le hace al look es la postura corporal. Si vos te ponés eso, tenés que posar de cierta forma”, analizó la conductora del ciclo.

“Si ella hubiera puesto otra postura, estaría mucho mejor. Las alfombras rojas no son fáciles”, aseveró Florencia, mientras Guido Záffora contó un explosivo dato, precisamente, de la entrada del evento.

“Estaba furiosa porque no la dejaban entrar”, contó el periodista. “A la China no la dejaron entrar hasta que ingresó Pampita. Se quedó una hora y media esperando”, detalló, situación que no la habría puesto del mejor humor.

