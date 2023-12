Silvina Escudero rompió el silencio sobre el rumor de crisis matrimonial

El muy mal momento que Silvina Escudero (40) blanqueó que atraviesa desató las más diversas especulaciones, como una crisis matrimonial con Federico, y la actriz se expresó con Ciudad para despejar algunas dudas.

“No estoy pasando un buen momento como para poder hablarlo”, se excusó Silvina de entrada, manteniendo en reserva la razón de su profunda angustia.

Aunque luego se manifestó contenida y esperanzada: “Mis amigos y todos me dicen que me explaye cuando me sienta fuerte, que confían en que lo voy a superar”.

“Es raro verme así porque soy muy perseverante y divertida. Pero ya pasará el dolor, o se apaciguará”, afirmó Silvina Escudero.

Por otra parte, Silvina Escudero fue categórica al contestar sobre las versiones de crisis con Federico, con quien lleva casi ocho años de relación, y un año y medio de casada.

-¿Está todo bien con Federico?

-Obvio.

-¿Te acompaña en este trance?

-Obvio. Está acá conmigo ahora. Esto lo atravesamos juntos.

-Se especuló con que tu mal momento estaba agudizado por una supuesta tensión con tu marido…

-No. Nada que ver.

Fuente: Ciudad magazine