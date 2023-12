Milett Figueroa se volvió sola a Perú: una despedida sin Marcelo Tinelli

Tal como había anunciado en LAM, Milett Figueroa partió a Perú a ver a su familia y lo hizo sin Marcelo Tinelli, con quien se reunirá ni bien regrese a Argentina desde el país hermano.

La modelo y actriz llegó a Aeroparque directo desde los Estudios Cuyo, donde estuvo grabando por adelantado su aparición en Bailando 2023. Milett estaba acompañada por su representante Luis “Papelito” Cáceres y una amiga.

Antes de pasar a la sala VIP del aeropuerto, la modelo visitó un local de comidas rápidas que funciona dentro de esas instalaciones para tomar algo, y luego se despidió tiernamente de sus acompañantes.

Hace una semana Milett brindó una entrevista en LAM donde respondió una pregunta de Marixa Balli, que quería saber si tenía algo decidido respecto a su supuesto regreso a Perú. Emocionada hasta las lágrimas, la modelo contó que debe afrontar un drama familiar.

“La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú”, dijo.

“Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más”, dijo entre lágrimas la modelo en referencia a su tío, y según pudo saber Ciudad, a su regreso se reunirá nuevamente con Marcelo Tinelli para pasar el Año Nuevo en Punta del Este.

Fuente: CIudad Magazine