Leonardo Viotti: "Cortar con 32 años de peronismo es un desafío"

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, asumió en su ciudad después de 32 años de gobierno peronista. El joven radical, militante universitario, tomó el desafío respaldado por el frente de frentes que compitió también a nivel provincial.

"Desde lo local venimos con las primeras dos semanas de gestión aprendiendo mucho, trabajando muy fuerte. Son 32 años del mismo espacio político que venía gobernando, este cambio implica grandes desafíos".

"A esto le sumamos que tuvimos muchas lluvias y tormentas que hacía tiempo no teníamos. Venimos haciendo mucho, el balance es positivo en la primera instancia más allá de que detectamos muchos problemas que iremos solucionando. A nivel nacional tenemos un nivel de incertidumbre muy alto. Hay noticias que son bienvenidas y otras que deberán ser revisadas. Los legisladores deberán hacer su aporte también. Pero veo con buenos ojos que se discutan cosas que hace mucho no se discutían", reflexionó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Nosotros tenemos el desafío de poder hacer frente a nuestros compromisos más cercanos, por eso el lineamiento de nuestra gestión es cuidar los recursos. Estamos planificando los proyectos más grandes para un poco más adelante cuando tengamos un mayor nivel de certidumbre".

Respecto a su vínculo con el gobierno provincial, del mismo signo político, ponderó una buena relación personal y política con el gobernador y el gabinete.

"La relación con el gobierno de la provincia es muy buena, tenemos una relación personal, nos conocemos hace muchos años. Pero también con la gestión en general, estuvimos reunidos con el ministerio de Seguridad, de Gobierno, haciendo gestiones para concretar proyectos. Haciendo lo que hay que hacer, acercar los dos niveles de gobierno".

Proyecciones

"No podemos pensar en grandes obras por nuestros recursos. Las grandes obras vamos a necesitas el aporte de provincia y nación. Tenemos infraestructura pendiente para toda la parte industrial, un área nueva que desarrollar que es la nueva variante de la ciudad, saneamiento también. Tenemos el compromiso de Pullaro de abordar el camino 6, es rural hoy, pero pasan muchos camiones y podríamos conectar con la ruta 34", detalló.

"Necesitamos un cuarto módulo para el tratamiento de líquidos cloacales y el gasoducto, que se termine esa obra, lo que nos permitirá dotar a las empresas y domicilio con mejor y más cantidad de gas".

"La inseguridad es uno de los problemas más grandes que tenemos, queremos trabajar con la gestión nueva. Presentamos proyectos, porque tenemos un nivel de violencia e inseguridad muy alto. Tenemos una justicia que necesita trabajar de otra forma y más herramientas. Vemos en Pullaro la decisión de hacer lo que hay que hacer, vemos decisión política y nos da mucha fuerza. Seguiremos haciendo nuestro aporte también".

Por último, en relación a su gobierno, destacó que redujeron "en un 30 por ciento el personal político, eso nos permitió un ahorro. Tenemos un gabinete reducido con personas que vienen de la política y otros que no. Algunos venimos del radicalismo, del PRO, del socialismo, otros que vienen de lo privado. Hemos contagiado a muchas personas".

