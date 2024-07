Garcés llegó a un acuerdo con Alavés y quiere que Colón reciba un resarcimiento

La carrera de Facundo Garcés está cerca de continuar en Europa. Al parecer, el defensor tiene todo acordado para incorporarse al Alavés de España con el pase en su poder en enero de 2025. Sin embargo, su intención es dejarle un resarcimiento a Colón.

Por lo tanto, si bien la transacción ya está definida, el jugador negocia con el club español y con el propio Sabalero para concretar el traspaso ahora, lo que permitirá que el Rojinegro obtenga ingresos de su venta. En caso de que la dirigencia Rojinegra no acepte, se marchará en enero de 2025 en condición de libre.

Hasta el momento, los directivos consideraron irrisorias las propuestas del equipo del Viejo Continente. No obstante, teniendo en cuenta que si no se acepta no habría dinero alguno, la postura puede ser diferente.

Entonces, los próximos días serán claves para ver si tiene final feliz para ambas partes. Caso contrario, el zaguero se quedará a cumplir con su vínculo y luego partirá sin dejar nada a cambio. Colón tiene este compromiso de venta que le firmó la comisión anterior al representante Pascual Lezcano y se volvió limitante. Si no se vende a través de él caerá una multa y eso fue lo que se interpuso siempre.