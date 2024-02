Arde el Mundo Sabalero: Garcés acusó a Vignatti de estafarlo y de realizar negocios sucios a sus espaldas

¡Arde el Mundo Sabalero! La situación de Facundo Garcés explotó a escalas inimaginables. Este viernes por la mañana el defensor dialogó con la prensa y acusó gravemente a José Vignatti por una serie de actitudes deshonestas que perjudicaron su transferencia al Alavés.

"Me cagaron, soy un prisionero de un negocio sucio que hicieron a mis espaldas con mi pase. Me hicieron una estafa y me usaron como garantía de una deuda de Vignatti con otra persona. Me cortaron las alas", disparó el defensor.

“Hace dos o tres mercados de pases vengo con la intención de dar un salto en mi carrera. En todo momento decidí esperar y quedarme a pelear en Colón. Vignatti me dio su palabra que en este mercado me iba a dejar salir del club sin inconvenientes. Yo respondí y me quedé“, aclaró sobre la promesa del ex presidente.

“Tenía la chance concreta de ir a jugar a España y ahora me quedé sin nada. Estoy tranquilo por todo lo que di" subrayó Garcés.

"Salgo a hablar para que el hincha se entere de todo el desmanejo con mi situación. Siempre di todo y estuve en los mejores y peores momentos. Fui buena persona y entregué todo. Estoy muy dolido“, sentenció.