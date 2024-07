Cinthia Fernández blanqueó la relación con su abogado

“Nos agarramos de la otra y no admitimos la culpa. A ella le dan todas las fechas no se metió con ningún casado, le dan todas las fechas. Ella está súper copada con el chico de la camisa abierta”, explicó Dora, que contó que Castillo “le gusta aunque le parece ‘medio chantún’ y un ‘metrosexual’”. Por su parte, Yanina no dudó un segundo en afirmar que Castillo “quiere ser famoso”.