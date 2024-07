Bruce Willis ya no puede hablar

El deterioro progresivo en el habla de Bruce Willis

A fines del año pasado, el guionista Glenn Gordon Caron, dijo que va todos los meses a visitarlo y que tiene contacto directo con su familia. En esa oportunidad, dio a conocer que el actor ya tenía dificultades para hablar.

“Mi sensación es que él sabe quién soy. Aunque él no es completamente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las puede usar. Cuando estás con él, sabés que es Bruce, pero su alegría de vivir se ha ido”, remarcó en esa ocasión.

Fuente: Ambito