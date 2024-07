Le hicieron el cuento del tío a la "abuela la la la", viral durante el Mundial de Qatar

Cómo fue el robo a la "abuela la la la"

Cristina relató cómo fue el engaño: "Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice 'el cuento del tío'. Apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino".