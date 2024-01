La diputada Julia Strada desnudó el plan de Milei

Por estas horas se está discutiendo en las correspondientes comisiones el proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, al Congreso de la Nación.

Al respecto, quien se mostró disconforme con esta iniciativa fue Julia Strada, diputada nacional (Unión por la Patria) y actual directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

"Me resulta muy difícil comprender esta búsqueda de buenas intenciones cuando se mira el conjunto. Venimos de un DNU que determinó que la Argentina se haya convertido en la ley de la selva: ganan los grupos más grandes en detrimento de las grandes mayorías", comenzó diciendo en su alocución.

Y añadió. "Con este proyecto de ley ómnibus, un artículo determina el blanqueo en donde se cobra el 5% por el residual superior a los 100 mil dólares y se establece una reducción del impuesto a los bienes personales".

En relación con este proyecto, sostuvo que "estuvieron discutiendo con diputados nacionales las retenciones. Se pidió que no se rebaje el poder adquisitivo de las jubilaciones y que se tenga en cuenta la recaudación tributaria de ganancias, pero no para perjudicar a los trabajadores de altos ingresos".

Y continuó: "Sin embargo, nos traen, como si fuese una provocación, que el único impuesto a la riqueza en Argentina, baja. Es decir, los trabajadores de altos ingresos vuelven a pagar impuestos a las ganancias; las economías regionales pagan retenciones y a los jubilados les frenamos la actualización previsional, pero los ricos del país pagan menos impuestos".

También "traen un blanqueo laboral que perdona multas y una capitulo relacionado con las privatizaciones ¿No le sirve al Gobierno tener una empresa petrolera estatal como YPF, un banco como el Nación que financia grandes proyectos, AySA, los trenes, ARSAT, etc?"

Al respecto, la legisladora peronista dijo: "Me veo obligado a buscar una explicación alternativa porque estoy seguro de que estas herramientas sirven. Creo que hay un negocio detrás; en cada privatización hay personas interesadas. La defensa de estas empresas públicas es algo que tenemos que considerar como una bandera".

"Este régimen de grandes inversiones sostiene que en Argentina no hay rentabilidad o no nos está yendo del todo bien; o bien, que los capitales privados no terminan de reportar las ganancias que tendrían que tener", expresó.

Además, indicó que "durante el último gobierno de Cristina Fernández (2011 - 2015), el valor bruto de producción, fue de 258 mil millones de dólares, mientras que en el gobierno de Mauricio Macri fue de 221 mil millones de dólares y mejoró 21% durante el mandato de Alberto Fernández".

Para Strada, "estos datos me hacen pensar que un régimen con estas características es excesivamente beneficioso; no necesitamos entregar todo esto para generar inversiones".

En este sentido, consideró que "el ministro de Economía Luis Caputo nos amenazó, dijo que si no aprobabámos esto, iban a tener que buscar otra alternativa. No tenemos un informe fiscal y estamos discutiendo una gran cantidad de medidas tributarias; esto no me cierra".

Y aseveró: "No estoy de acuerdo con ciertos beneficios que vamos a dar; si vamos a discutir esto, que sea para que haya inversiones en el país; si no se liquidan los dolares en Argentina, esto me genera muchas dudas. La mirada tiene que ser global y macroeconómica".

"Pido que haya mayores precisiones en cuanto al rédito para los argentinos. Esto va a beneficiar a los grandes empresarios, pero no me queda en claro cómo va a beneficiar al país", concluyó la diputada.