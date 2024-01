Atacaron a piedrazos un colectivo de la línea 35/9

Ayer por la tarde, dos hombres rompieron a piedrazos una ventanilla de una unidad de la línea 35/9 Zavalla. Como consecuencia del ataque, hubo heridos leves.

De acuerdo con el relato de una testigo que se encontraba viajando dentro del transporte, dos jóvenes de alrededor de veinte años, al parecer en estado de ebriedad, ascendieron al interno en calle Boulevard Avellaneda, casi en la intersección con Mendoza.

“Al no contar con la tarjeta, le pidieron a los pasajeros que les pagaran el boleto. Ante la falta de respuesta afirmativa, el chofer les explicó, de buena manera, que tenían que descender, ya que no los cubría el seguro en caso de accidente, al no tener boleto”, explicó.

“Se bajaron de muy malos modos y tiraron el escurridor de vidrios con el que realizan su tarea, contra el micro; pero no quedó allí. Luego arrojaron una baldosa contra una de las ventanillas del coche y la rompieron”.

Fruto de la agresión, los pasajeros que viajaban de ese lado sufrieron heridas cortantes leves.

Finalmente, los agresores se retiraron del lugar caminando y los pasajeros debieron esperar la próxima unidad para continuar el trayecto.