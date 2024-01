Paritaria: Provincia va a recomponer el salario docente en base a los ingresos reales

Este jueves se llevó adelante la segunda reunión paritaria docente. El encuentro estuvo convocado por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y contó con la participación del ministro José Goity; funcionarios de los ministerios de Economía y de Gobierno, además de los representantes de los diferentes gremios.

La reunión -en la que funcionarios y gremios acordaron sostener y activar las comisiones técnicas pertinentes- comenzó con una descripción económica y financiera a cargo de la secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía, María Belén Etchevarría, que detalló que durante 2023 en la provincia de Santa Fe “tuvimos una inflación total del 215% pero tuvimos un aumento de los recursos públicos de sólo el 123%, es decir un 92% por debajo de la inflación”.

Otro dato importante que aportó fue que el aumento de la masa salarial llegó al 156 % en 2023, y que el incremento salarial fue del 131,25%: “Es decir, tenemos más cantidad de empleados en el Estado y a su vez el salario también creció por encima de los ingresos”.

Y agregó otro detalle en cuanto a la caída de los ingresos públicos: al estudiar la evolución de los recursos corrientes con la inflación interanual registrada se observa un deterioro de los recursos provinciales en relación con el IPC.

“A partir de septiembre los recursos cambian su pendiente y comienzan a decrecer de forma sistemática. Tanto es así que en la comparación interanual en diciembre, mientras los recursos crecen un 86,5%, la inflación lo hace en el orden del 215, 4%. Es decir que nuestros recursos quedaron 128,9 % por debajo en la comparación interanual con respecto al IPC”.

En ese marco, el ministro Goity expresó “queremos ser claros, pero por sobre todo transparentes y honestos, y lo concreto es que bajo ningún concepto nos vamos a comprometer a algo que no vamos a poder cumplir”.

Por los gremios participaron, por Amsafé, Alonso Rodríguez , Susana Ludmer, Patricia Hernández y María José Marano; por AMET, Omar Alberto Olmedo; por Sadop, Pedro Bayugar, Ricardo Vega, Martín Lucero y Claudia Solís; y por UDA, Daniel Domínguez y Macedo Zunilda.

José Goity sostuvo que “nosotros sabemos lo que queremos, lo que no queremos y lo que podemos. Queremos recomponer el salario docente pero sabemos que no podemos pagar más de lo que ingresa, y por sobre todo no queremos tener políticas demagógicas o planteos que comprometan el funcionamiento de nuestra provincia”.

En ese punto, señaló que “se expresó la voluntad de trabajar sobre una opción que permita incorporar un incremento durante el mes de enero que posibilite recuperar en parte el salario docente”, explicó Goity.

Máximos esfuerzos

El ministro de Educación recordó la premisa del gobernador Maximiliano Pullaro: “Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que tenemos a nuestro alcance para que los empleados públicos no pierdan tanto como están perdiendo respecto a la inflación, pero también tienen que saber cuáles son los datos reales y por eso los ponemos sobre la mesa. Hoy es real que no podemos pagar más de lo que ingresa, pero nos comprometemos que cuando los recursos crezcan por encima de los niveles de inflación, como sucede en todo proceso inflacionario, los salarios se van a recomponer en esa línea, es decir, por encima de la inflación”.

En la mesa paritaria docente, los funcionarios provinciales marcaron que “cuando hablamos del aumento de la masa salarial, nos referimos a las consecuencias de las decisiones del gobierno anterior y gremios, que acordaron el ingreso de 13.000 nuevos empleados públicos, muchos de los cuales eran funcionarios políticos. Nos dejaron una bomba de tiempo activada”, se aclaró.

El ministro de Educación también recordó el impacto que tienen en las erogaciones salariales el alto nivel de licencias y reemplazos, y por eso lo plantearon en el primer encuentro paritario como una necesidad concreta para ordenar y controlar.

Finalmente Goity expresó “todo lo que hagamos nosotros solo tiene sentido si logramos que los niños estén en las escuelas y aprendiendo. Este país y esta provincia van a salir adelante con conocimiento y aprendizajes. Ese es nuestro compromiso, y vamos a hacer todos los esfuerzos económicos y personales para lograr ese objetivo. Necesitamos el apoyo de toda la sociedad para transmitir nuestro mensaje con la honestidad que lo estamos planteando”.