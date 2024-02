Mario Barletta: "El radicalismo trabajó como bloque nacional para dar herramientas a quien gobierna"

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Mario Barletta, se manifestó sobre la actualidad política y profundizó al respecto del tratamiento de la Ley Ómnibus, que se retomará esta semana.

"Basicamente el radicalismo, como bloque nacional, trabajó desde el mismo inicio del proyecto haciendo un análisis responsable. Partimos de la concepción inicial de determinar cuáles nos parecen que significan herramientas necesarias para quien gobierna, los cambios que propone, analizar aquellas cuestiones que creemos que deben modificarse y también una gran cantidad de temas en los que no compartimos y no vamos a acompañar", explicó.

"No vamos a acompañar algunas por dos motivos, muchos porque no estamos de acuerdo, no nos parece que ayuden; y otros porque no nos parecen oportunos. En un mamotreto como esta ley es imposible estar analizando todos ellos, no es la oportunidad. Qué sentido tenía que discutamos modificaciones a la ley electoral, por ejemplo".

"Importante es por ejemplo lo de la educación esencial, superar la lógica Baradel. La tarea del radicalismo ha sido provechosa e importante, se tuvo éxito en el tema de las economías regionales, en el tema de evitar cualquier aumento de retenciones y otras cuestiones están todavía en debate", destacó al aire en Cadena OH!

"Espero que el presidente de la Nación no se agarre con los diputados con improperios, estas situaciones no colaboran. Los mismos diputados también, hay muchos que se creen profetas. Siempre se trata de encontrar una nueva grieta, se perdieron muchas horas".

Desfinanciamiento a las provincias

Para el entrevistado la situación económica de las provincias es un tema clave. "Tienen dificultades importantes para poder administrar, pagar sueldos y llevar adelante todas las tareas. Las provincias tienen que ser atendidas, me cuesta creer que el gobierno nacional no encuentre una alternativa".

"No sabemos los ingresos porque tenemos economías inestables, con altos niveles de inflación. Son los grandes problemas que en este momento se agudizan, tenes paritarias que firmaron previamente los gobernantes nacionales y provinciales con niveles de irresponsabilidades de prometer per que se arreglen como pueden los que venían", afirmó.

