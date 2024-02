Shakira causó furor al anunciar su nuevo álbum: "Las mujeres ya no lloran"

Shakira revolucionó a sus fanáticos al anunciar cuándo saldrá su nuevo álbum, "Las mujeres ya no lloran".

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Shakira?

A siete años del lanzamiento de "El Dorado", la cantante colombiana causó furor al comunicar que en marzo lanzará su nuevo material. "Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum. Marzo 22", escribió.

"Las mujeres ya no lloran. Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico", detalló Shakira.

Y cerró: "Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia".

Por otro lado, describió: "Es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. 4 portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con @jaumedelaiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda la confianza, el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza y la resiliencia".

Este álbum llega siete años después del último que lanzó Shakira, y en medio de un gran momento profesional de la cantante, que el año pasado fue una de las más escuchadas en las plataformas y la rompió con la BZRP Music Sessions #53 dedicada a Gerard Piqué y su novia, Clara Chía.

"Las mujeres ya no lloran" incluirá siete canciones que ya se estrenaron, como la Music Session con BZRP, TQG, su hit con Karol G, Te felicito, con Rauw Alejandro, Copa vacía, con Manuel Turizo, Acróstico, la emotiva canción que grabó con Milan y Sasha Piqué, sus hijos, El Jefe Ft. Fuerza Regida y Monotonía, con Ozuna. En total, el disco de Shakira tendrá 16 temas.

Fuente: Exitoina