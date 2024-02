El desesperado pedido de Pullaro a los docentes: qué dijo

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este martes viviendas en Rafaela, las cuales se ubican en el barrio Mora y forman parte del plan Mi Tierra Mi Casa.

En diálogo con los medios, Pullaro hizo alusión a la situación de los docentes santafesinos. Como es de público conocimiento, las clases tendrían que haber comenzado el lunes 26 de febrero. Sin embargo, no se iniciaron porque los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial del Gobierno.

"Entendemos que con estos niveles de inflación es difícil llegar a fin de mes, pero también lo hemos explicado de cara a la sociedad. A mí me tocó asumir un gobierno que había arreglado que a los empleados públicos les tenía que pagar un 36% más y no me dejaron los recursos para pagarlo", comenzó diciendo Pullaro sobre los trabajadores estatales.

Y añadió: "Con mucho esfuerzo, pagamos 14% en el mes de enero y 20 % en el mes de febrero. Y ahora hacemos el esfuerzo para cubrir esa diferencia y proponemos aumentar sobre la base de diciembre a hoy el 43,6% a todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe”.

Ante esta situación, el Gobernador le suplicó a los profesores que vuelvan a las aulas. “Les pido a los docentes que vayan a trabajar; lo peor que podemos hacer es tener a los chicos y a nuestros hijos afuera de la escuela".

"Les pido que comprendan el problema y la dimensión de la crisis económica. Estamos recomponiendo ingresos en la medida de los recursos con los que contamos”, concluyó el mandatario provincial.