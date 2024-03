Maximiliano Pullaro no viajará a la reunión de gobernadores en Casa Rosada

En medio de la ola de terror que atraviesa la ciudad de Rosario, Maximiliano Pullaro no viajará a la reunión de gobernadores prevista para este viernes en Casa Rosada con el objetivo de priorizar la atención en la localidad del sur provincial.

Pullaro decidió bajarse del encuentro del cual participarán gobernadores (o vicegobernadores) de todas las provincias con dos de los máximos referentes del Gobierno nacional, en el cual se abrirá una nueva instancia de diálogo con la finalidad de aprobar la rechazada Ley Bases, la totalidad del DNU y alcanzar un acuerdo fiscal, todo con el objetivo de que las provincias firmen el Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

En cuanto al jefe de Estado, que no participará de la cumbre con los líderes provinciales, analizó la posibilidad de viajar a Rosario junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero por el momento no lo hará. En cuanto a Bullrich, no descarta la posibilidad de mandar más fuerzas federales al departamento santafesino.

Ataques, miedo y muertes

El ataque contra la fachada de la comisaría 15º ocurrió pasadas las 23 del jueves, cuando los atacantes dispararon al menos seis veces contra el frente del recinto. El mismo se produjo dentro de 48 horas que incluyeron dos crímenes de taxistas y una balacera contra un colectivero, en la que resultó gravemente herido el chofer.

La primera víctima fue Héctor Figueroa (43 años), quien el martes fue asesinado a balazos a las 23 tras dejar a un pasajero, que se bajó en Flammarión y Lamadrid, donde se escapó con el asesino. Al día siguiente al mismo horario, a Alejandro Celentano (32) lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza tras llevar a dos clientes a Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Luego, los autores del crimen escaparon y son buscados de manera intensa por la Policía.

En cuanto a la balacera, un chofer de la línea K de trolebuses de la ciudad de Rosario fue baleado en la cabeza por un sujeto que se hizo pasar por un pasajero. El conductor se fue internado y se encuentra en grave estado. El hecho sucedió el jueves a las 19 en el cruce de las calles México y Mendoza, donde un joven lo hizo detenerse y cuando le abrió la puerta para que subiera, efectuó al menos tres disparos y huyó en una moto con su cómplice.