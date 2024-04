Inconvenientes para cargar GNC en el sur provincial: a qué se debe

En los últimos días gran cantidad de usuarios tuvo problemas para cargar GNC en distintas estaciones de servicios no solo de Rosario, sino de la región. El inconveniente no está relacionado con la faltante de ese combustible sino con un mayor grado de humedad que lo normal en el fluido que circula por los gasoductos, según indicaron este jueves desde la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y afines de Rosario (Cesgar).

Esta particular situación provocó que en la jornada del martes y miércoles muchas estaciones de GNC de Rosario y la región permanecieran cerradas según explicó el vicepresidente de Cesgar, Juan Manuel Rumín.

"Para tranquilidad de la gente, no hay problemas con el suministro, no está faltando gas ni hay problemas de presión. Sí hubo muchas dificultades, que arrancaron el lunes pasado y es que por alguna razón particular y que desconocemos, el gas está circulando en los gasoductos de Rosario y la región con más humedad de lo normal", explicó Rumín.

Asimismo, destacó luego que esa humedad "sumada a la baja de la temperatura, provoca que se congelen los pequeños pasos de las válvulas y se traben los surtidores. Es un problema pequeño y específico que provoca un pequeño pedacito de hielo. Los equipos están funcionando bien, pero el problema es que el gas viene con más humedad y provoca este inconveniente".

Consultado sobre si esta situación se daba de manera frecuente en los surtidores de GNC, Rumín aclaró: "No, en este grado no. Si bien no estamos con temperaturas extremas, en esta situación se dio una combinación de una humedad algo superior a lo normal y un descenso de la temperatura que veníamos teniendo".