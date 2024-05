Alberto Cormillot habló tras ser internado de urgencia: "Me fracturé tres costillas"

Alberto Cormillot se cayó durante la madrugada y fue internado de urgencia. Tras la preocupación, explicó lo sucedido y llevó tranquilidad sobre su salud.

El médico salió al aire de Cuestión de Peso (El Trece) a través de una videollamada desde la clínica donde continúa bajo observación, y contó: "Después de la oscuridad y un carrito de Emilio, que me jugaron una mala pasada, me caí, me golpee fuerte y me fracturé tres costillas".

"Cuando tenés la costilla rota, lo que podés hacer es moverte menos y esperar, porque no se puede enyesar. Ahora estoy sin dolor porque estoy en el Finochietto con una analgesia por vena", explicó Cormillot.

"Doy gracias a Dios que solo fue rotura de costilla, porque el golpe fue muy fuerte contra una punta de madera. Me hicieron todos los estudios y me tengo que quedar acá por unos días, hasta que pueda empezar a manejar el dolor con analgésicos por boca", agregó.

Qué le pasó a Alberto Cormillot

El Dr. Alberto Cormillot sufrió un accidente doméstico, tras caerse de espaldas, y fue internado de urgencia en el Sanatorio Finochietto.

Inicialmente, el periodista Juan Etchegoyen contó en X (ex Twitter), que el médico nutricionista se había caído de una escalera y quebrado 3 de sus costillas. Información que luego fue compartida en TN.

Más tarde, en diálogo con Teleshow, Cormillot contó qué le pasó y cómo se encuentra de salud. “Me caí y me fisuré una costilla”, le dijo el especialista, integrante de " Cuestión de Peso" (El Trece) desde su internación en el Sanatorio Finochietto.

“A las 4.05 de la mañana salí de la habitación sin prender la luz, para no despertar a la familia y, en la oscuridad, me caí”, explicó el médico de 85 años. Y añadió: “Me siento perfecto, salvo por el dolor. Me están estudiando y dando analgésicos. Ahora estoy en la habitación esperando el resultado de la tomografía”, explicó.

