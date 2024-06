¿Quién reemplazará a Marina Calabró en Lanata sin filtro?

Una gran conmoción se produjo este martes cuando trascendió la decisión de Marina Calabró de renunciar a Lanata sin filtro (Radio Mitre) en coincidencia con el destrato que recibió de Rolando Barbano la semana pasada; y ahora se supo quién será su reemplazante.

El ruido que se hizo alrededor de la renuncia de Marina, y el escándalo, con abucheo incluido, que se produjo cuando el periodista de policiales no le correspondió en su agradecimiento por haber obtenido su Martín Fierro por su columna en ese ciclo, opacó la decisión de la producción respecto a su reemplazo.

Pero este miércoles, la cuenta de Twitter de El ejército de LAM publicó entre muchas cosas, una foto de Augusto Tartúfoli asegurando que “Tartu será el reemplazo de Marina Calabró en Lanata sin filtro”.

MARINA CALABRÓ CUANDO LE PREGUNTARON SI SU HERMANA ILIANA TENÍA RAZÓN SOBRE ROLANDO BARBANO

Pasó poco más de una semana desde que se produjo el sonoro ninguneo de Rolando Barbano a Marina Calabró en la entrega de los Martín Fierro y este martes la panelista reavivó el tema anunciando que renuncia al ciclo que comparte con el periodista en Radio Mitre.

“¿En algún momento dijiste o pensaste ‘¿Iliana tenía razón’?”, lanzó De Brito a una desprevenida Marina, que solo atinó a responder: “No, es que Iliana no lo conoce”. “Pero me imagino que no le debe gustar esta relación”, contraatacó el conductor, secundado por Yanina Latorre que aseguró: “No, no le gusta a Iliana”.

“No sé a qué te referís”, preguntó Marina, tratando de acordarse si Iliana dijo eso en alguna entrevista, per De Brito volvió afiladísimo y le lanzó: “¡Que no le gusta la relación!”. “No voy a ventilar lo que hablo con mi hermana”, se defendió la periodista.

“¡Pero sí ella ventiló todo!”, le devolvió De Brito, en referencia a que el romance de Marina se supo gracias al “googleo” de Iliana. “Bueno, pero no me suma. Con Iliana también tuvimos nuestras agarradas. Yo creo que Iliana no estuvo bien cuando fue a PH y dijo lo que dijo, ni tampoco cuando habló sobre una relación que nosotros no habíamos hablado”, señaló.

Fuente: Ciudad magazine