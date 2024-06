La auditoría de la ASB dejó evidencias de los descalabros de Chemez: la enorme cifra que debe devolver

En las últimas horas, se reveló un informe que conmueve a todo el básquet santafesino. Resulta que la Asociación Santafesina de Básquetbol dio a conocer la auditoría en la que se demuestran los descalabros económicos de la gestión de César Chemez.

La documentación consta de 5 hojas en la que se señalan los actos administrativos contables durante el período enero-mayo 2024. Es decir, esto es antes que asumiera la nueva Comisión Directiva comandada por Gabriel Darras.

En el informe se detalla que hay una deuda de 7.000.000 de pesos que el mismo Chemez reconoce. A lo largo de su gestión, hubo desvíos de fondos de la Asociación a dos de sus cuentas bancarias personales.

A su vez, también se hallaron facturas de gastos que no están vinculadas a la actividad propiamente dicha, entre las cuales se incluyen: sobres de combustibles, cenas, peajes, hoteles por un valor que supera el 1.800.000 de pesos.

Por otro lado, hay un reclamo a Chemez por el no registro contable de más de 4 millones de pesos en concepto de pases y autorizaciones médicas. Según el informe, el personal administrativo señala que se le dejaba el dinero en un sobre o en una caja y que sólo se registraba en una hoja excel que luego fue borrada de la computadora.

Además de lo mencionado, el informe indica que los clubes no tienen registros de varios pagos porque la ASB no tuvo cuenta corriente. El monto calculado es de más de 1.000.000 de pesos que las entidades no tienen ni tuvieron el control como corresponde.

La auditoría solicita la devolución del dinero no rendido por parte de Chemez. El ex mandatario tuvo un reconocimiento total del informe y se espera el cumplimiento del mismo.