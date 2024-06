La exorbitante cifra con la que Palmeiras blindó a Giay

Este extravagante monto no se debe expresamente a la cotización que ellos creen por parte del futbolista de 20 años, sino que forma parte de una regla institucional: cuando compran un jugador joven y firman un contrato a largo plazo -como es el caso de Giay que tendrá vínculo hasta junio de 2029, cinco años- se les debe poner obligatoriamente una cláusula de 100 millones.

El juvenil fue presentado este viernes en Brasil. “Cuando un club tan grande como el Palmeiras se interesa por vos es señal de que estás haciendo las cosas bien. Vine a colaborar con mis compañeros y ganar títulos”, dijo. Además, se definió a sí mismo, poniendo el foco en la Liga Profesional: “Soy un jugador agresivo, dinámico y rápido, un poco de lo que es el fútbol argentino, que tiene determinación”.

Giay llegó a uno de los últimos equipos que enfrentó con la camiseta del Ciclón: hace menos de un mes fue parte de la clasificación del equipo de Romagnoli a octavos de final de la Copa Libertadores en el empate en cero ante el Verdao. Sin embargo, en su presentación, dijo sobre la infraestructura del club de Brasil: “Obviamente ya sabía que Palmeiras era un club muy grande, pero cuando llegas aquí y ves las instalaciones, es todo muy bonito”

También agradeció la calurosa bienvenida que le brindaron sus compañeros, entre los que están los argentinos José Manuel López, el ex delantero de Lanús, y Aníbal Moreno, que llegó desde Racing: “Todos los jugadores me recibieron muy bien y me dijeron que si tenía alguna duda me podían ayudar. Estoy muy feliz y motivado”, dijo el ex San Lorenzo.