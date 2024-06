Realizarán controles preventivos en el Alto Rosario por la "juntada pilchera"

Una convocatoria a jóvenes a congregarse este fin de semana en un shopping de Rosario despertó preocupación entre las autoridades gubernamentales y la propia empresa en cuestión debido a que el sábado pasado, tuvo lugar una pelea feroz entre chicos en un centro comercial de Buenos Aires. La similitud de la convocatoria encendió una alarma.

"Es una juntada para mostrar la pilcha que tienen, por eso son pilcheros", apuntan varios medios de Buenos Aires, que se hicieron eco de este fenómeno a raíz de un encuentro realizado el último fin de semana en el patio de comidas del Tortuguitas Open Mall, donde una pelea entre bandas de adolescentes y jóvenes de distintos barrios terminó en una batalla campal con cuatro heridos de arma blanca y varios detenidos.

La juntada en sí es autoconvocada por las redes sociales. De hecho, tras los incidentes del sábado pasado, el Tortugas Open Mall emitió un comunicado desvinculándose de la organización del evento y subrayaron que activaron el protocolo de seguridad ante la situación y priorizaron la integridad de clientes y empleados.

Desde el inicio de esta semana circulan mensajes por WhatsApp para replicar la movida en Rosario. “El verdadero juntee. Sábado 26/6, 16 horas en el Alto Rosario Shopping (No quiero broncas ni ropas de clubes. Es todo Rosario, no por zonas ni nada de eso, demos la verdadera nota y no se engilen”, dice el posteo que comenzó a viralizarse.

En este marco, el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, confirmó que se trabaja en el refuerzo de la seguridad ante una convocatoria de chicos en un centro de compras de Rosario.

“Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad y también con la gente del shopping. Nos juntamos todas las partes. El shopping ya tomó medidas internas, duplicó la cantidad de personal de seguridad privada, también contrató adicionales policiales”, precisó.

“Hay una preocupación porque eso no se sabe cómo termina. Quizás no pasa nada, la convocatoria es poca, pero también puede pasar lo de que pasó en Buenos Aires, por eso la preocupación”, admitió.