El Banco Central volvió a vender divisas y cierra junio con ventas netas

El Banco Central República Argentina volvió a vender divisas en el mercado mayorista por tercera jornada consecutiva y finalizó el mes con saldo vendedor por 84 millones de dólares.

En una muestra más de las dificultades que viene atravesando la autoridad monetaria para acumular reservas, y a pesar de haberse negociado el mayor volumen de la semana, no pudo retener divisas este viernes. Tuvo que vender 38 millones de dólares.

Durante el mes, la entidad reguladora debió asistir en el mercado en 9 de las 17 ruedas, lo que hizo que tras siete meses, termine en posición vendedora. Desde diciembre tras la devaluación el Central había comprado todos los meses al menos US$2.000 millones. En junio se dio vuelta la taba.

De esta manera las reservas internacionales terminaron con una baja en el día de US$ 732 millones, en los US$ 29.016 millones. La fuerte caída, no obstante, tiene su explicación en ajustes contables que se registra en cada cierre de mes y se compensa en las primeras ruedas del mes siguiente, un movimiento habitual. Si se compara con el cierre de mayo, las reservas brutas aumentaron US$ 353 millones.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por US$ 17.202 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei y las reservas brutas aumentaron US$7.807 millones o 36,8%, desde los US$ 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023, informó Noticias Argentinas.