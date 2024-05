Russo prepara un once alternativo para la visita a Riestra

Rosario Central se prepara para a enfrentar a Deportivo Riestra este viernes a partir de las 15:30hs en el estadio Guillermo Laza por la tercera fecha de la Liga Profesional. No obstante, Miguel Ángel Russo mira de reojo el duelo crucial ante Peñarol.

Vale recordar que el Canalla se juega la clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores frente al Carbonero el próximo martes en Montevideo. Por esta razón, el entrenador piensa en un once alternativo para mañana ante el Malevo.

Más allá de que el técnico no dio indicios, todo indica que aparecerán las chances para aquellos que no vienen teniendo tantos minutos o no forman parte de los titulares. Entre ellos, está Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Juan Giménez, Franco Ibarra, Tomás, Francesco Lo Celso, Luca Martínez Dupuy.

Este jueves, el plantel tendrá su última práctica en el predio de Arroyo Seco. Después del ensayo, se dará a conocer la lista de concentrados para viajar a la ciudad de Buenos Aires.