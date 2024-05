José Corral: "Pullaro tiene programa, decisión y respaldo político"

El diputado provincial por Unidos Santa Fe, José Corral, se manifestó sobre la actualidad política provincial y afirmó que el gobierno de Pullaro tiene el respaldo y la fortaleza política para llevar adelante su programa.

"Ha habido reiterada reuniones con los bloques legislativos, con los partidos de Unidos, los legisladores. Es una gimnasia muy importante. Hay que poner las cuentas en orden, resolver los déficit que nos dejaron los malos gobiernos. Pero hay que tener superavit político también", remarcó en relación a la reunión que mantuvieron los integrantes del frente.

"Es el contraste con el gobierno nacional. El presidente no puede sacar las leyes, no puede avanzar porque hace falta respaldo político, legislativo, de los actores que tienen que acompañar a un gobierno. El Gobierno de Pullaro es más completo en eso. Tiene los programas, la decisión, el tema de seguridad, los números de la provincia, discusiones difíciles como la previsional. Hay que incluir, escuchar, convencer, estas instancias de reuniones son muy importantes para eso", insistió.

"Si uno está de acuerdo con el programa, con lo que hay que hacer, es importante tener la espalda, juntar las mayorías electorales. En eso Unidos lo logró, están desde la UCD hasta los socialistas... Es una diversidad que le dio un cambio a la provincia. No es sumar por sumar, pero sí hay que ser amplios. Incluso sectores del peronismo es importantes que se sumen también".

Respecto a problemas importantes a resolver, como el déficit de la caja previsional, Corral remarcó que "En eso Unidos está trabajando bien. En los casi seis meses de gestión salieron todas las leyes del Ejecutivo, enriquecidas incluso. El secreto es una buena gestión con respaldo político".

Puente Santo Tomé - Santa Fe

"No queremos más anuncios ni cuentos, queremos cosas concretas. Por eso cuento esto, que es bien concreto. El Gobernador dijo que Nación no va a hacer esto, pero mientras tanto la Provincia no se puede quedar de brazos cruzados. Estamos pensando agregar un puente de dos carriles al lado del que ya está que sirva para ir y venir con cuatro carriles, utilizando la infraestructura existente", explicó.

"El Gobernador dijo algo muy importante, dijo la plata está. Ahora hay que hacer los estudios y conseguir el permiso de Nación. Eso lo dice Pullaro porque hay un manejo muy prudente de los recursos".