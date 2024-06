Isabel De Negri homenajeó a Lady Gaga en su vuelta a Gran Hermano

Isabel De Negri, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a ser noticia al regresar a la casa más famosa del país, pero esta vez no fue por sus conflictos, sino por su extravagante look que sorprendió a todos en homenaje a Lady Gaga, la cantante estadounidense.

La 'Queen', quien recibió ese apodo por parte de los fanáticos, se realizó un look extraordinario cuando ingresó al reality este lunes 3 de junio en un nuevo Congelados que preparó la producción previo a otra gala de nominación en la recta final.

A sus 65 años, se animó a posar con una malla brillante de color negro con un conjunto de perlas y unas mangas que le combinaron a la perfección. En su rostro, llevó unos anteojos particulares en referencia al video 'Telephone' de Lady Gaga y una peluca corta y suelta representando a 'Alejandro', otro hit de la cantante.

Por otro lado, exparticipante había presentado su producción en un video en su cuenta de Instagram, y escribió: "Mother Queen its comming to night". Su publicación recibió más de 5.500 likes y alrededor de 340 comentarios.

Antes de este look, realizó otra producción de fotos y videos con una lencería roja. En una de las fotografías, se la ve con una botella de vino de la bodega mendocina Catena. "Hello hello, baby. Palpitando #LG7 y esta tremenda producción con ellos", expresó en sus redes. Los fanáticos la llenaron de halagos en más de 700 comentarios y 14.300 likes.

"No existe comparación. La que es Queen, es Queen"; "La Queen no solo sirvió, también devoró. Mis respetos"; "Te dieron el plato y te comiste todo, cuerpo bello"; "Sos una diosa del Olimpo", fueron de los comentarios de los internautas por el nuevo look que Isabel De Negri llevó a Gran Hermano (Telefe).