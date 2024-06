Mirtha Legrand sobre su estatua en Villa Cañás: "Es fea, no la quiero en mi pueblo"

Mirtha Legrand ha expresado su descontento luego de que volvieran a colocar la estatua en su honor en su ciudad natal Villa Cañás.

El diseño realizado en bronce ya había sido expuesto con anterioridad pero había sido quitado porque a La Chiqui no le había gustado ya que su mirada estaba hecha hacia arriba. Por esa razón, le corrigieron algunos defectos y la volvieron a colocar ante la mirada del público.

Sin embargo, la conductora sigue sin estar conforme: "Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás y es feo, a mí no me gusta. No quiero que esté en mi pueblo, no quiero. El bronce... yo todo lo que he visto, no tiene dientes. No tiene que tener dientes porque salen mal".

"Me lo mandó el Intendente pero no me gusta, no me gusta que mi pueblo tenga eso. Yo no soy esa", manifestó en La Noche de Mirtha (El Trece). Y bromeó: "Yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí".

Fuente: Exitoina