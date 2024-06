Crimen de la parrilla: se entregó Isaías Gutierrez

Isaías Emanuel Gutiérrez, el joven de 21 años que tenía pedido de captura desde la semana pasada por haber matado a tiros a Nicolás Andrés Rodríguez en la puerta de una parrilla de avenida Presidente Perón al 6200, se entregó este martes.

El presunto homicida ya fue trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones, donde lo ficharon y lo dejaron detenido a la espera de que sea acusado penalmente.

Gutiérrez había quedado filmado el lunes de la semana pasada mientras disparaba siete tiros contra Rodríguez, sus amigos y su primo en la puerta del local gastronómico, donde minutos antes se había dado una discusión por un supuesto cruce de miradas.

Mientras permanecía prófugo –la División de Homicidios de la PDI no lo pudo localizar en los procedimientos realizados en el marco del expediente–, un domicilio de familiares del sospechoso fue atacado a tiros en la madrugada de este domingo.

El viernes pasado, el fiscal Ávila dijo que ya fueron identificadas todas las personas que aparecen en el video que captó el hecho en el comedor La Meta del oeste rosarino. Entre ellos, un familiar del homicida que esa noche –lunes de la semana pasada– apareció en bicicleta para acercarle una pistola. Por ahora, el arma homicida no fue hallada en los allanamientos.

“La motivación (del homicidio) no tiene mucha explicación lógica. Se sentaron a comer dos grupos de amigos. Uno de dos y otro de tres. Hubo un cruce de miradas en el cual se empezaron a decir «qué me mirás», «no, yo no te miro», «querés que lo arreglemos afuera». Una pelea sin mayor sentido”, explicó el fiscal.