El Kily habló sobre el mercado de pases y se refirió a la posible salida de Luna Diale: "Está comprometido con Unión"

Unión se prepara para recibir este sábado, a partir de las 16:00hs, a San Lorenzo por la quinta fecha de la Liga Profesional. Como sucede habitualmente cuando juega en el 15 de abril, Cristian González habló en la previa del partido.

En este caso, no se refirió sólo al duelo contra el Cuervo, sino que también hizo mención al mercado de pases. En primer lugar, aclaró la situación de Mauro Luna Diale, quien es cuestionado por algunos de que no jugaba por una posible salida: "Tengo entendido que hay muchas dudas en relación a la continuidad de Mauro. Es normal que tengan algunos golpes, pero que se diga que está vendido y que no tiene ganas no lo acepto. Está comprometido conmigo y con Unión. La mayoría pregunta, no solamente por Mauro sino por varios más. Significa que está haciendo un buen trabajo".

Asimismo, señaló que pretende que no se vaya nadie: "Los jugadores están comprometidos con nosotros, hablo mucho con el presidente y lo mejor de Unión en este mercado es sostener lo que tenemos".