Adrián Coria: "No voy a hablar de mi continuidad porque no es serio, nadie me propuso nada"

La elección del nuevo entrenador y su propio futuro

En otro tramo de la charla, Coria habló acerca de la elección del nuevo entrenador. "La partida de Larriera dejó secuelas, encontrar el nuevo DT no es tan fácil, hay cosas que no se pueden solucionar tan rápido. A nadie le gusta cambiar de tecnico pero es así”, reconoció.

Respecto a su propio futuro, aclaró: "No tengo que hablar de continuidad por un partido, no es serio. No hablé con nadie ni nadie me propuso nada, pero siempre que esté la necesidad voy a estar ahí”.