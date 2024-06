Además de Di María, Central sueña con repatriar a Cervi

Ese zurdo tiene el futuro en sus manos y contra eso no hay nada que el club pueda hacer. Porque, se sabe, es una decisión que corre pura y exclusivamente por parte del futbolista. Central cumplió con los pasos obligatorios, que fue tentarlo para que vuelva e incluso hacerle una propuesta económica.

Aventurar sobre qué decisión tomará Di María es adelantarse demasiado a los hechos. Ahora, que Fideo haya decidido no renovar con Benfica y que hasta el momento no haya trascendido alguna negociación con otro club, es un buen indicio para Central. Incluso que el jugador no le haya bajado la persiana a esa posibilidad, aun en medio de un contexto social complejo, con amenazas directas hacia su familia, también permite que la ilusión de los hinchas canallas se mantenga firme.

Contexto al margen, en Central prenden velas para que tanto Fideo como Chuky emprendan el regreso. Dos zurdos de los que se piensan serían capaces de revolucionar el ambiente del fútbol y esencialmente el fútbol canalla.