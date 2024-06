Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano: los detalles de su salud

En las primeras horas del viernes pasado, Jorge Lanata tuvo un infarto, en medio de un estudio programado en el Hospital Italiano. Desde ese momento, el periodista de 63 años permanece internado en ese nosocomio de la ciudad de Buenos Aires a la espera de su recuperación.

En comunicación con Teleshow, este lunes, su esposa Elba Marcovecchio adelantó cómo sigue el cuadro de salud del conductor. “Sigue internado, en terapia”, comenzó diciendo la letrada. Luego, agregó detalles de su evolución. “Se está reponiendo”, aseguró.

En un principio, durante las primeras horas del viernes, trascendió la noticia de su internación a través de Marcela Tauro en Intrusos (América). En ese momento, la periodista contó lo que había ocurrido. “Lanata esta mañana se fue a hacer una resonancia al Italiano. Le tuvieron que poner anestesia, se demoró más de lo previsto en la resonancia por un pequeño susto que pasaron, pero está todo en orden”, relató en vivo.

Horas más tarde, fue la propia Yanina Latorre, al aire de LAM (América) quien dio más detalles del estado de salud de su amigo y compañero del programa de radio Lanata sin filtro, del que ella es panelista, por Radio Mitre. “Hoy a la mañana tenía un procedimiento, un estudio con anestesia programado, por eso Elbita faltaba a trabajar y él también. En el medio del procedimiento se complicó con esta anestesia. Le dio un paro, un paro corto del que salió muy rápido”, afirmó la angelita, en reemplazo de Ángel de Brito en la conducción del ciclo de espectáculos.

Más adelante, Latorre llevó tranquilidad a los seguidores del periodista. “Hasta este momento no se volvió a repetir y está absolutamente estable, descansando, consciente y bien. Se supone que si pasa la noche como viene pasando el día mañana volvería a su casa y le daría la posibilidad de ir al Martín Fierro de radio en el que está ternado. Él está estable y están esperando a mañana, si la noche es tranquila volvería a su casa. Quería llevar un poquito de tranquilidad porque se empieza a hacer una bola. Igual es preocupante y se tiene que cuidar. Cuando a mí me llegó la noticia… no sabía lo que había pasado”, cerró Yanina desde el estudio de América, informó Noticias Argentinas.