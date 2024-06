Reunión entre vecinos de barrio Mayoraz y el Ministerio de Seguridad por ola de robos

Un grupo de vecinos de barrio Mayoraz será recibido por funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe tras una seguidilla de hechos violentos en la zona. El último se dio en un intento de robo y terminó con la vida de Walter Paglia.

Tras la presentación de notas a la Municipalidad, al Ministerio de Seguridad y una importante juntada de firmas, se pactó una reunión para este mediodía donde se espera un fuerte reproche de los vecinos por la ola de inseguridad.

Por otro lado, sus familiares y amigos de Walter Paglia convocaron a una marcha para pedir justicia por la muerte del hombre que fue asesinado durante un robo en el interior de su casa mientras dormía con sus hijos de 16 y 20 años. La protesta se realizará este jueves a partir de las 10.

"Justicia por Walter", reza el mensaje de la convocatoria para este jueves. Los organizadores del reclamo pusieron como punto de encuentro el Ministerio de Seguridad a las 10 de la mañana, para luego marchar hacia los Tribunales santafesinos para reclamar "justicia y más seguridad".

Qué dice la nota que presentaron ante la Municipalidad de Santa Fe

En una de las notas que elevaron los vecinos a la Municipalidad y que aún no tuvo respuestas, manifiestan un sinfín de inconvenientes con 13 ítems.

"Los hechos de inseguridad se repiten a diario, en cualquier momento del día, sin que no haya vecino alguno que no sufriera algún delito. Que en el barrio se cuenta con alarma comunitaria en varios sectores del mismo, pero al momento de activarlas por algún hecho que ocurre o avistamiento de personas en actitudes poco amigables, no hay respuesta de los organismos involucrados en el monitoreo de la alarma, ni de las fuerzas de seguridad, o cuando se llama al 911 el protocolo seguido por la/el operador lo único que hace es dificultar el envío inmediato del personal policial o exacerbar el malestar de que por sí ya sufre la víctima de delito".

Al mismo tiempo, los vecinos apuntaron contra la "poca o escasa colaboración" de la Comisaria N° 11. Las quejas van desde la no toma de denuncias, a maltratos por parte del personal policial, falta de patrullaje, o no tomar o desestimar quejas de vecinos.

A toda esta descripción agregan como parte del problema "la escasa iluminación de algunas calles del barrio que hacen que la inseguridad sea más fuerte. Contamos con iluminarias que constantemente se hacen reclamos por roturas o mal funcionamiento por lo antiguas que son", detallaron en la nota.