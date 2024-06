Desafíos y debates en el peronismo santafesino

Tras la renovación de sus autoridades, el PJ de Santa Fe enfrenta el reto de encontrar liderazgos que conduzcan al partido en su proceso de reconstrucción. Entre los temas centrales de debate está la posible alianza con Ciudad Futura (CF), un espacio en crecimiento liderado por Juan Monteverde en Rosario. La integración de CF al PJ en un frente amplio o la subsunción del PJ detrás de este sector son cuestiones clave a resolver. Asimismo, la posible respuesta a las insinuaciones del gobernador Maximiliano Pullaro sobre unirse al frente oficialista Unidos también genera controversia.

La vice presidenta del PJ, María Luz Rioja, subrayó la necesidad de reconstrucción interna tras los desacuerdos y reacomodamientos recientes. "Ya nos puteamos, ya nos desencontramos; ahora es tiempo de reconstruirnos", afirmó Rioja en su asunción. Esta postura refleja la búsqueda de un camino de unidad y renovación dentro del partido.

Cornaglia, quien reemplazó al exdiputado Ricardo Olivera al frente del PJ, destacó que, aunque hay un deseo de colaboración, existen principios innegociables. "Si en la última campaña aseguramos que no se tocaba la cláusula gatillo y lo primero que hicieron fue sacarla, si a los docentes no le damos la posibilidad de un reclamo salarial justo, diría que no a una eventual incorporación a Unidos", afirmó Cornaglia.

Cornaglia también mostró optimismo para el año próximo, argumentando que la decepción de la ciudadanía con la actual gestión podría favorecer al peronismo en 2025. "Nos irá muy bien porque la gente irá perdiendo la esperanza que todavía conserva", expresó, enfatizando la necesidad de unidad dentro del PJ para encarar los próximos comicios.

Entre los movimientos significativos, destacan los portazos de Leandro Busatto y Norma López, quienes se alineaban con el espacio de Agustín Rossi. López ya se ha sumado al bloque de ediles de CF, mientras que Busatto aboga por una revisión profunda de las estrategias políticas. "El peronismo necesita abrirse y conformar nuevos espacios con sectores importantes que no ven que el PJ los esté representando", sostuvo Busatto, enfatizando la importancia de incluir a CF en una propuesta amplia y unificada.

En cuanto a las insinuaciones de Pullaro sobre sumar el peronismo a Unidos, Busatto fue categórico: "Ningún peronista en su sano juicio puede pensar en integrar algo así". Aunque reconoció que algunos referentes peronistas ya se encuentran en la coalición gobernante, los calificó como "dirigentes que necesitan trabajar para comer" y no como una representación política del peronismo.