Chapa Retegui bancó a Mateo con una tajante frase: “Es el único argentino que puede jugar en una selección con cuatro estrellas”

Este lunes, Mateo Retegui se confesó tras el debut de la selección italiana en la Eurocopa 2024frente a Albania. El delantero surgido en Boca que está actualmente en Genoa afirmó que se sentía italiano y que cuando estaba en el país europeo se percibía "como en casa". Ante el revuelo de la declaración, Carlos Retegui, su padre y ex entrenador de Las Leonas y Leones, salió a bancarlo: "Hoy es el único argentino que tiene la posibilidad de jugar para una Selección que tiene cuatro estrellas en la camiseta".

"Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Cuando Roberto (Mancini) me llamó, no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, supe que tomaría el primer avión", había declarado Retegui, quien hasta antes de ayer solo había participado en amistosos, Eliminatorias y Nations League con la Azzurra, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.