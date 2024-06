Provincia busca hacer más eficiente la compra de medicamentos e insumos

A través de los ministerios de Salud y Economía, el Gobierno de la Provincia avanza en la creación de una Comisión Asesora de Precios de referencia de Medicamentos e Insumos Sanitarios. En ese marco, entre abril y junio, se desarrolló el curso “Política de medicamentos: hacia una comisión asesora de precios”. La propuesta contó con la participación de responsables de compras del Ministerio de Salud, del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), de Iapos, representantes del Estado ante el Consejo de Administración de hospitales de alta complejidad y de la Municipalidad de Rosario, entre otros. Con el objetivo de garantizar una mejor calidad de salud, “hay que articular varios eslabones en la provisión de insumos”, explicó el ministro de Economía, Pablo Olivares, en la jornada de cierre. En esa línea señaló que el Gobierno provincial busca “aprovechar el poder de compra del Estado” y reducir “la dispersión que a veces existe para que las distintas agencias puedan estar sintonía, juntar volúmenes de compra para el bien de los pacientes y de la economía de la salud”. La finalidad, señaló Olivares, es mejorar la inversión en la salud pública para que “con un mismo recurso podamos atender a más y con mejor calidad”. Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, valoró la capacitación en una temática que ocupa a la cartera sanitaria desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. En este sentido, aseguró que “la Comisión Asesora es una herramienta fundamental y por eso decidimos comenzar a proyectarla con el encuentro entre distintos sectores para compartir información, conocimientos, criterios sanitarios y procedimientos administrativos que nos propusimos hacer cada vez más eficientes”. Asimismo, remarcó que el tema se piensa no solo a escala provincial sino también en el marco de la Región Centro, donde se constituyó la Mesa Permanente junto a Entre Ríos y Córdoba, y uno de los ejes de trabajo fue analizar el estado de situación en el contexto nacional. “La temática no está agotada”, agregó el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero, para luego anticipar que el curso es una primera etapa que tendrá continuidad con más capacitaciones y avances en la redacción de una resolución para crear la Comisión, entre otros instrumentos para aportar mayor transparencia y reglas claras. En la jornada también estuvieron presentes el Secretario de Administración del ministerio de Salud, Guillermo Álvarez; y el secretario de Economía para la Salud, Miguel González. Punto de partida El curso estuvo a cargo del Lic. Leandro Amoretti, economista, investigador de Flacso y Conicet. A lo largo de ocho encuentros se caracterizó a la industria farmacéutica, se compartieron y sistematizaron herramientas que ya se utilizan en la provincia de Santa Fe. También se analizaron marcos normativos, derechos de propiedad intelectual, sistemas de compras y aportes de la economía, la estadística y la matemática. El trabajo en esta área, señaló, se da en un escenario “de gran dinamismo e innovación, con mucha inversión en ciencia y tecnología”, con proyecciones poblacionales que muestran un mayor envejecimiento “por lo que el gasto en salud tiende a crecer, no solo en Santa Fe sino a nivel nacional”, señaló. Basado en su experiencia como referente de la creación de la Comisión de Precios de Referencia, en el Ministerio de Salud de Nación, remarcó que una experiencia de esas características, en Santa Fe, cuenta con una fortaleza como punto de partida: su sistema de salud pública. “Por supuesto hay cosas para mejorar, para compartir entre los diferentes efectores, pero Santa Fe se destaca, es un ejemplo para todo el país. Su sistema de salud tiene un desarrollo y una tradición en términos de políticas estatales muy valorable”, concluyó.