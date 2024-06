Ludopatía en jóvenes: preocupa el crecimiento tanto en Santa Fe como en Argentina

La ludopatía en menores de edad no solo en Santa Fe, sino en todo el país, va en franco ascenso. Este panorama preocupa a las autoridades provinciales, sobre todo porque hoy en día, debido a las múltiples plataformas y sitios de apuestas, apostar está al alcance de un botón de celular.

Sobre el preocupante tema, la diputada provincial Gisel Mahmud reflexionó al aire de Cadena Oh! “Nosotros, desde hace algunos meses, venimos recorriendo distintos establecimientos educativos y encontrándonos cada vez más con docentes y trabajadores de la educación que nos plantean que les empieza a alarmar el uso del celular, que ya es común en el aula, pero en el sentido de estar jugando a juegos de azar como si estuvieran en un casino online en medio de la clase o en los recreos”.

“Es una problemática que ha estado creciendo en Argentina. La ludopatía no es algo nuevo, no es que la adicción al juego existe desde ahora, pero sí sabemos por algunos datos que estuvimos analizando que desde la pandemia esta situación se ha agudizado muchísimo. Lo que antes era una adicción que podía desarrollar un adulto mayor que tenía que ir a un casino y tener acceso a dinero físico para apostar, hoy no está sucediendo precisamente porque con el celular al alcance de la mano podemos acceder a todo tipo de aplicaciones”, aseguró la legisladora.

Ante este avance de la problemática, “la provincia de Santa Fe, junto con el Gobierno provincial y la Lotería, ha estado haciendo denuncias en el Ministerio Público de Acusación contra estos sitios ilegales de apuestas, que están tan difundidos y a los que se accede con un celular, sin ningún control sobre si la persona que juega es mayor de edad”.

Proyectos y actividades para tratar el tema

“Hay una preocupación con este emergente social que nos atraviesa y por eso venimos planteando varias cuestiones. En primer lugar, un proyecto de ley que presentamos desde el bloque Socialista, donde planteamos la posibilidad de trabajar un programa de prevención de la ludopatía online en las aulas, junto con la comunidad educativa, y una actividad que hacemos mañana en ATE Casa España a las 18 horas con entrada totalmente libre y gratuita”.

Sobre el estado del proyecto, Mahmud informó: “Hace 15 días, en una de las sesiones de la Cámara de Diputados, presentamos una propuesta de ley que consiste en un programa para prevenir la ludopatía online en las aulas, planteando dispositivos interinstitucionales entre el Ministerio de Salud, APRECOD y el Ministerio de Educación, para construir protocolos, hablar del tema dentro del aula, capacitar a docentes y trabajar en la prevención antes de que se desarrolle un consumo problemático”.

Y agregó: “Esta propuesta de ley ingresó a la Legislatura en una sesión hace 15 días, así que ahora debe ser derivada a comisiones en la próxima sesión para su análisis y discusión”.

Finalmente, señaló: “Hay otros bloques políticos que también han presentado proyectos a la Legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. En particular, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para llevar adelante una audiencia pública con todos los actores institucionales involucrados, para reflexionar sobre la problemática y las formas de abordarla desde el Estado. Seguramente en los próximos meses se llevará a cabo, ya que es un proyecto aprobado, y hay que ponerle fecha y convocar a una audiencia pública cuanto antes”.

Algunos datos sobre el problema

“Según los pocos datos disponibles en nuestro país, entre los jóvenes de 18 a 30 años es donde más se agudiza la ludopatía. Estamos hablando de personas que ya son mayores de edad, pero que siguen siendo jóvenes, y que seguramente están en una situación económica compleja porque son el sector más informal y precarizado de la economía. Este problema de la ludopatía y las apuestas crece mucho en contextos de crisis económicas como la que atraviesa Argentina en este momento”, mencionó la diputada socialista.

La fundación Demos realizó un informe con un cuestionario anónimo a 409 personas de Santa Fe y el departamento La Capital. El informe revela que un tercio de los participantes afirmó haber realizado apuestas en internet, siendo los casinos online las plataformas más utilizadas.

Además, el informe indica que un tercio de los encuestados admitió haber realizado apuestas en juegos online, siendo la mayoría jóvenes de entre 19 y 25 años.

Escucha la nota completa acá.