Gastos, consumo y vulnerabilidad: cómo se endeudan los santafesinos

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Litoral junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe realizó una encuesta de endedudamiento en la ciudad de Santa Fe a través del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El relevamiento lo realizaron 424 personas y entre otras consultas se indagó acerca de los alcances de los ingresos del hogar, si tomaron deuda y para qué.

"El trabajo arrojó varias conclusiones", comentó Liliana Dillon, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL.

"Lo que más resalta es la presencia del fiado, que es una figura de muchos años atrás, cuando había informalidad en las transacciones y otras formas de comercialización. Que haya vuelto el fiado significa que los negocios de cercanía cobraron mayor importancia. En las crisis las terceras o cuartas marcas comienzan a tener relevancia por su menor costo", explicó.

"El endeudarse con un negocio de cercanía, genera la vulnerabilidad de que la morosidad en una familia no sólo repercute en la familia sino también en el comercio, que muchas veces es dador de trabajo y no va a tener ingresos para reponer mercadería o para subsistir", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Pero en general, el 41,8 por ciento de los hogares están endeudados. El endeudamiento como variable a la que uno recurre por cualquier motivo, es parte de nuestro comportamiento, de cómo consumimos".

Al respecto, Dillon señaló que hay diferencias en la forma de endeudamiento. La tarjeta de crédito y los medios electrónicos son los medios más utilizados en las clases medias y altas. Las clases menos favorecidas optan por lo informal, por desconocimiento o también por informalidad laboral. "Eso significa mayor costo, se castiga más a estos sectores".

Por su parte, Jorge Henn, Defensor del Pueblo, remarcó que "veíamos esto con preocupación. En este sentido, habíamos implementado capacitaciones sobre administración financiera. Queremos instalar estas discusiones en la agenda pública".

"Hay que hacer políticas con evidencia. Un dato nacional es que sólo el 29 por ciento tiene mínimos conocimientos de administración financiera, que es saber cómo conviene pagar una deuda y con qué intereses. Hoy hay una situación de emergencia que debe ser tenida en cuenta", dijo por último el entrevistado.

Más datos

Del procesamiento de la información obtenida, surgen los siguientes porcentajes:

- El 41,8% de los hogares relevados se encontraban endeudados en el momento de la encuesta. Este número llega al 50% en los hogares de nivel socioeconómico bajo.

- Un tercio (22,6%) desconoce el valor de la siguiente cuota que le corresponde a la tarjeta de crédito y así poder prever futuros gastos.

- Un 10,7% de los hogares de nivel socioeconómico bajo tiene algún integrante que figura con riesgo crediticio en Veraz, lo que implica que estos integrantes no pueden acceder a productos financieros, e incluso se verían impedidos de alquilar una vivienda. En el nivel medio-bajo es del 7,9%, también superior al promedio.

Con respecto a las deudas adquiridas en el último año, la información que surge de la Encuesta es la siguiente:

- Un 45,4% de los encuestados tomó deuda o pagó en cuotas. En los hogares de nivel socioeconómico más bajo, el endeudamiento por pago de alimentos aparece en primer lugar con un 23,8%.

- En promedio, se destaca la toma de deuda para el pago de ropa y calzado (23,3%); de alimentos (19,7%); para pagar deudas previas o tarjeta de crédito (16,9%); para arreglos del hogar o el auto (16,9%); para pagar impuestos o servicios (15,7%); para pagar medicamentos (10,9%) y para expensas, cuotas de colegio o prepagas (7,8%).

Escuchar también audio completo: