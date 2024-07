¡Polémica! ¿Por qué Catalina Gorostidi faltó a la gala de Gran Hermano 2023?

Fiel usuaria de las redes sociales, Catalina Gorostidi comparte todas sus opiniones y sensaciones sobre los participantes de Gran Hermano 2023 y no duda en interactuar con sus seguidores. Esta no fue la excepción.

La exparticipante del reality de Telefe optó por no asistir a las última gala de eliminación y recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para dar a conocer los motivos de su decisión: “Buenas noches. ¡Hoy, claramente NO voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o mis compañeros, mi presencia no estará!”, escribió la joven tajante.

“Mañana, en el debate, sí (voy a estar)”, agregó, dejando en claro su deseo de que Darío Martínez Corti sea el próximo eliminado (lo cual, más tarde se le cumplió) y de que Bautista Mascia llegue a la gran final.

LA REACCIÓN DE CATALINA GOROSTIDI CUANDO FURIA QUISO ABRAZARLA

Estaba anunciado y pasó: Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi se reencontraron en la gala de eliminación de Gran Hermano de este domingo, pero lejos de cumplir las terribles promesas que le hizo en la cena de despedida a su examiga, Furia quiso abrazarla y besarle.

Ocurrió casi al final de la gala cuando Del Moro le preguntó a Catalina quién creía que se iba y Furia aprovechó para decirle “Te amo, Cata. Sé que me amás”. Sin embargo, Catalina rechazó ese gesto de acercamiento: “Yo no, perdón. Te saludo, pero no”, le dijo.

Acostumbrada a no aceptar un “no” como respuesta (Mauro puede dar fe de ello), Furia insistió: “¡Te amo, mi amor! ¿Le doy un abrazo? Las amo a las dos”, les dijo a Cata y Agostina, que la miraba sonriendo nerviosamente, no obstante salió de la casa por una crisis nerviosa y aduciendo amenazas de muerte por parte de Juliana.

¿Cuál fue la reacción de Cata? Se quedó mirando la cara de Furia con una sonrisa de oreja a oreja demostrando una vez más que del amor al odio hay una pequeña línea de diferencia que ambas se animaron a cruzar dos veces. “’Mujeres del espectáculo’: son Moria y la Ritó 2024″, dijo Del Moro, en referencia a María Eugenia Ritó y Silvia Süller.

