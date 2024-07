Detectaron varias irregularidades en el proyecto de la planta de tratamientos de efluentes cloacales

El ingeniero Leonel Marmiroli, secretario de aguas de la provincia de Santa Fe fue entrevistado por este medio acerca del estado de situación de la planta de tratamientos de líquidos cloacales, obra que actualmente se encuentra paralizada en la ciudad de Reconquista.

El proyecto lo realizó Aguas Santafesinas cuando su director era Hugo Morzán y hoy la obra está paralizada con pocas posibilidades de continuar. Si la obra se construye va a beneficiar a alrededor de 30 mil vecinos reconquistenses y permitirá a futuro alcanzar el 100 por ciento del servicio de cloacas.

"Nosotros cuando asumimos el 11 de diciembre hicimos un relevamiento de todas las obras, tanto las que eran licitadas con fondos provinciales. como las que estaban hechas con fondos nacionales. En este caso, debo aclarar que la planta de Reconquista es una obra que licitó el ENOHSA, que es el organismo de saneamiento a nivel nacional, que adjudicó y que inspeccionaba dicha obra. Lo único que tenía, en este caso la provincia, a través de su prestadora, ASSA, era una supervisión de obra", comenzó explicando el funcionario provincial.

"Hicimos una revisión prácticamente de todas las obras, principalmente las que más tenía participación provincial, sobre todo las que estaban en el programa Profesa y las plantas de Santa Fe y de Granadero Baigorria, que en esas sí la provincia tenía inspección. Puntualmente de Reconquista solicitamos la información que tenía ASSA y bueno, la obra se encontraba paralizada a partir de prácticamente septiembre, por lo que logramos recabar de información", agregó el entrevistado..

Asimismo señaló que la planta de Reconquista "Tuvo un arranque en marzo, después se paró, fue neutralizada y después arrancó de nuevo, al asumir nosotros, la obra se encontraba paralizada y prácticamente abandonada".

"Como gobierno de Santa Fe, a través del gobernador Maximiliano Pullaaro, del ministro Lisandro Enrico y de la Secretaría de Aguas, siempre que fuimos a Buenos Aires peleamos por todas las obras que financiaba Nación en el territorio provincial. En este caso, nosotros nos reunimos con la empresa Riva, que tiene otras obras contratadas directamente con la provincia, la empresa nos manifestó toda la serie de problemas que había tenido la obra, tanto problemas técnicos como problemas de pago, ya que había certificados impagos, que también había mucho atraso en las redeterminaciones, que con el proceso inflacionario que hubo a partir de mayo".

También la obra tenía un anticipo que fue pagado en dos partes, cuando uno paga el anticipo en dos partes también eso se va valorizando y pierde un poco el fin que tiene, y también con una serie de problemas técnicos que nos manifestó el ENOHSA, que no habían podido ser resueltos, como la relocalización de algunas viviendas que están ahí en el barrio La Cortada, que es por donde pasa uno de los colectores nortes, también Lindero con el previo de la planta. Además, había algunos asentamientos, el punto de vuelco de la planta,es decir, a pocos metros había viviendas precarias, lo que significa un problema, porque una planta de este tipo no puede tener viviendas alrededor, lo que se recomienda habitualmente es que a mil metros no haya ninguna vivienda, siguió el ingeniero Marmiroli.

"La negociación, como es una obra inspeccionada y financiada por Nación, la llevó adelante Nación, actualmente están en un proceso de ver si pueden salvar la obra, ver si la pueden rescindir, en ese proceso estamos. Ya prácticamente no depende de la provincia, teniendo en cuenta todo esto que ha pasado. Claro, es un contrato que Nación tiene directamente con la empresa, o sea, lo único que hace provincia es una supervisión de la obra a través de la empresa ASSA, porque el proyecto es de ASSA, o sea, fue un proyecto que se presentó en el ENOHSA, se dio la negociación de financiamiento, y se empezó a ejecutar la obra, obviamente que cuando empezó la obra surgieron todos estos problemas técnicos, tanto como los problemas de financiamiento, lo que hicieron que la obra se retrase, que se paralice, y que esté en esta instancia de negociación finalizó el secretario de Aguas de la provincia.