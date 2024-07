Tras la consagración, Scaloni habló sobre su futuro como DT de la Selección

“¿Tiro otra bomba como la que tiré? Casi me defenestran aquella vez”, bromeó Scaloni cuando le consultaron sobre su futuro como DT en la Selección.

Y desarrolló: “Yo la pasé mal el año pasado, no la pasé bien, esa es la realidad, no estaba en condiciones”.

“Hoy estoy bien, recuperé todo eso que no tenía y esperemos seguir en esta senda. Ahora mi esposa me decía que esto es una locura, te demanda un montón de energía. Y sí que te demanda mucha energía. El día (que no tenga esa energía) lo diré. Es importante ser sincero”, completó.