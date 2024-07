Los gastronómicos apuntan todos sus cañones al Día del Amigo y a las vacaciones de invierno

En un contexto económico desafiante, donde el consumo ha caído, los restaurantes, bares y hoteles ven en el Día del Amigo y las vacaciones de invierno el momento propicio para reactivar la actividad.

Sobre el tema se refirió Carlos Mellano, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera, Gastronómica y Afines de Rosario (AEHGAR). “El tema de las vacaciones es algo que esperamos y la frutilla del postre la tenemos con el Día del Amigo. Tenemos muchas expectativas, obviamente con una oferta muy buena en términos económicos; hay de todos los precios y de todas las variantes”.

Durante este año, diversos factores como la economía y la crisis de seguridad en Rosario hicieron caer el consumo. Para Mellano, "Hubo una retracción muy puntual en el turno noche. Los fines de semana siempre hay más movimiento, durante la semana está complicado. Todas las actividades están en baja; obviamente, nosotros no somos una excepción".

Y agregó: "Arrancamos el mes de enero con indicadores que no eran positivos, después se agudizó un poco en marzo. La situación en Rosario, que no estaba bien, ha mejorado muchísimo y eso también hay que salir a decirlo o a promocionarlo porque me parece que es importante que todos sepamos que Rosario ha mejorado”.

De cara a lo que viene, brindó su opinión: “El escenario es complicado como siempre. Siempre digo: 'hay foto y una película'. La película que se viene viendo es difícil y, para decirlo con mucho respeto, con mucha incertidumbre. La economía doméstica la ha desenchufado el gobierno y obviamente hay una baja de consumo”.

Finalmente, subrayó: “Hay 1.300 locales gastronómicos en la ciudad de Rosario; variedad de precios existen, promociones existen, hay para todos los bolsillos. Cada uno adecua su precio o su gasto de acuerdo a lo que quiera destinar. Rosario es visitada por la gastronomía, visitada por la hotelería, dos servicios que han potenciado turísticamente a la ciudad”.

