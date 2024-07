Enrico: “Los créditos Nido serán la principal política en materia de vivienda de este gobierno”

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, brindó este martes una conferencia de prensa en la que se refirió a la alta demanda para acceder a los créditos Nido, una iniciativa que impulsan la Provincia y el Banco Municipal con líneas de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país. Desde su lanzamiento, en pocos días mas de 20 mil santafesinos se inscribieron en el sitio web https://www.santafe.gob.ar/nidocreditoshipotecarios/ para ser beneficiarios de algunas de las líneas de créditos para la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

El funcionario mencionó al respecto que “el gobernador Maximiliano Pullaro fue quien ideó este plan cuando vimos el problema que tenemos en Santa Fe: hay 1.500.000 hogares de los cuales unos 500 mil son alquilados, o sea que uno de cada tres santafesinos paga un alquiler porque no tiene vivienda. El programa está destinado a eso”, explicó Enrico, y continuó: “Veíamos que con la típica respuesta estatal, de construir viviendas por gestión pública provincial y sortearlas, corremos muy atrás de la demanda. Entonces el gobernador planteó una política permanente para los sectores medios con posibilidad de acceder a la vivienda propia”. “Y en función de eso -detalló- iniciamos todo este proceso, que no es un programa de crédito: es una política activa masiva de acceso a la vivienda a una tasa razonable, que va a estar permanentemente abierta durante la gestión. La política principal en materia de vivienda de este gobierno no es la construcción tradicional, sino que va a ser esta, porque ya lo vimos con los 20.000 inscriptos en diez días, o sea que hay una demanda muy grande de la población en este tipo de crédito, y hay también una respuesta rápida de parte del gobierno”.

Más de 20 mil inscriptos

Posteriormente, Enrico destacó algunos datos a poco más de una semana del lanzamiento del crédito, y enumeró que “al 15 de julio hay 20.013 inscriptos”, y que “el 70% se interesa para comprar o construir vivienda, y casi un tercio (el 28 %) para la terminación de la casa o una ampliación estructural”.

Respecto de la franja etaria de los solicitantes, “el 66 % de las personas que se inscribieron tienen entre 20 y 40 años. Y en función de los ingresos: 5.000 (casi un 25%) son monotributistas. Otro 20% son autónomos, y hay 9.650 empleados públicos y privados (el 48 %)”.

Finalmente, Enrico remarcó que “esta política es una política destinada a toda la provincia, a todo el territorio santafesino, por eso hay inscriptos de los 19 departamentos de la provincia. Cada departamento tiene un cupo y ya hay inscriptos en todos los departamentos”, siendo Rosario, Santa Fe y San Lorenzo los que reúnen al 75% de los aspirantes al crédito.

El 7 de agosto será el primer sorteo

Los interesados en acceder a los créditos tienen tiempo de completar el formulario (están disponibles en el sitio web https://www.santafe.gob.ar/nidocreditoshipotecarios/) hasta el 31 de julio, mientras que el 7 de agosto se sortearán los primeros 250 créditos entre quienes sean considerados “aptos”, es decir, aquellos inscriptos que pudieron pasar las exigencias del Banco Central para ser sujeto de crédito.

Los Nido tendrán un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones para adquisición y construcción de vivienda, y de $ 25 millones para finalización. En total, son $ 60.000 millones destinados a las cuatro líneas. Provincia aporta 8.000 millones a la financiación del programa, y de ese monto, 6.500 millones son producto del ahorro que surge de hacer eficiente la compra de víveres para las unidades penitenciarias.

La cuota será en valor UVA más 4,2% para la demanda general, y UVA más 3% para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Luego de esta primera etapa, el último día hábil de cada mes se cerrará el plazo de inscripción para el siguiente sorteo, que se realizará en el quinto día hábil del mes siguiente.