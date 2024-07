Fantino comunicó la decisión de Neura tras un aberrante chiste: "El programa no sale más al aire"

Alejandro Fantino rompió el silencio y comunicó la decisión de Neura tras el aberrante chiste que compartieron al aire días atrás en uno de los programas de la emisora.

"Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo. Yo tengo responsabilidad sobre lo que pasa acá, en Multiverso", introdujo el conductor.

"Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado lo que había ocurrido. Como me sentí difamado por un montón de gente, voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso", siguió.

"El programa no sale más al aire, Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida, la persona que no chequeó debidamente lo que puede o no, porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa. Y les pido disculpas como uno de los accionistas de este lugar", concluyó Alejandro Fantino.

¿Qué pasó en Neura con Tronco?

El viernes por la noche al aire de Neura Delayed Knight, el programa conducido por Sergio "Tronco" Figliuolo, pasaron al aire un repudiable chiste que envió un oyente, donde hablaba de cáncer y pedofilia.

En el momento, Tronco no tuvo reacción y se limitó a decir "chequeá, la con... de tu madre". En la red se viralizó el recorte y todos apuntaron directamente a Fantino, uno de los accionistas de Neura.

Tras la polémica, Sergio hizo un extenso descargo y pidió disculpas por dejar pasar el chiste: "Estoy enojado con lo que pasó, y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Yo, lo que atiné a hacer ante esa barbaridad, fue reírme de los nervios".

"Pero no voy a hacer la del cobarde, de echarle la culpa a los que están del otro lado laburando como perros. Cuando tenés un programa, tenés que hacerte cargo vos. Salió esta bestia al aire... después veremos si quedó el número. Hay cosas que no se ven; yo salí del aire, me encargué de eliminar y chequear. Estoy enojado conmigo porque no pude reaccionar como debería haber reaccionado", siguió.

Y pidió: "No le peguen a Neura, porque acá todos los programas son autónomos. Ensuciar a Neura con esto es una boludez. Fue una barbaridad y yo estoy enojado conmigo porque no pude manejar la situación".

"Me parece una barbaridad lo que sucedió. Está condenado absolutamente por nosotros", sentenció Tronco en su descargo.

Fuente: Exitoina