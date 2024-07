Fuertes declaraciones de Marina Calabró, a un mes de su separación de Rolando Barbano

A un mes del tremendo desplante que le hizo Rolando Barbano en los Martín Fierro de la Radio, que dio paso a la separación, Marina Calabró habló con visiblemente enojo por lo sucedido.

Recién llegada de unas mini vacaciones en Miami, la periodista le dio una nota a Nancy Duré para Socios del Espectáculo e hizo un mea culpa sobre sus actos, luego de declararle su amor a Barbano en los Martín Fierro y recibir como respuesta pública un ninguneo.

“Estoy bien. Me hizo re bien (el viaje). No esperaba que me hiciera tan bien. Me fui muy bajón. Me fui menos cuatro y a seis, arrimando al siete”, dijo Marina, sincera.

“Me operé de los portales, me operé de todo por un rato, para hacer un detox”, continuó, en alusión a que se tomó un descanso tras la ruptura y tras la renuncia de Lanata sin filtros, situación por la que también recibió tremendas críticas de Yanina Latorre.

MARINA CALABRÓ, A CORAZÓN ABIERTO A UN MES DE LA SEPARACIÓN

“Revisé un montón de cosas, sobre todo la parte que me toca. Yo soy bastante culpógena. Entonces, traté, en este viaje, de alivianarme un poco porque si no te autoarrasás”, compartió Calabró ante el micrófono de Socios del Espectáculo.

“Hice autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y sobre otras cosas”, puntualizó. Y Nancy Duré repreguntó: “¿Sentís que esto va a generar un aprendizaje? ¿Va a aparecer una nueva Marina a partir de esto?”.

Siendo visceralmente honesta, Marina Calabró concluyó: “¡Ojalá! ¡¿Qué se yo?! Todo el mundo me habla de eso del aprendizaje. Me da un poco de odio”.

“Me da un poco de odio lo del aprendizaje, porque ¿a qué costo? Hubiera preferido no aprender. Pero es la que me toca. A mí me podrán acusar de cualquier cosa, menos de no dar batalla”, cerró Marina, con contundencia tras el doloroso desenlace con Barbano.

Fuente: Exitoina