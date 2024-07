La postura de la dirigencia sobre la continuidad de Delfino

No cabe ninguna duda de que Colón entró en un pozo futbolístico del cual no puede salir. Y uno de los principales apuntados por este momento es Iván Delfino, el técnico del equipo que no puede encontrarle la vuelta. ¿Qué piensan los dirigentes sobre su continuidad?

Por el lado del presidente, Victor Godano, no hay interrogantes al respecto. Desde que asumió en el cargo en diciembre pasado, tuvo en claro que el Viejo era el apuntado para hacerse cargo y mantendrá su postura más allá de los resultados.

Asimismo, la situación económica de la institución es apremiante como para salir a buscar a otro técnico de jerarquía que lo devuelva a Colón a primera. Incluso, el Bicho considera que pocos entrenadores poseen el perfil para estar al frente de este plantel.

A pesar de la convicción de Godano, hay varios dirigentes que ya miran de reojo la permanencia de Delfino. Así las cosas, si el Sabalero no obtiene un buen resultado el próximo sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López, los ánimos se irán por las nubes y será difícil sostener este proyecto.