La decisión del Chelsea y la FIFA tras el escándalo por la canción de Enzo Fernández

El club londinense emitió un comunicado oficial, en medio del revuelo y de la reacción por parte de algunos futbolistas franceses del equipo contra el mediocampista de la Albiceleste. "Chelsea encuentra completamente inaceptables todas las formas de discriminación. Estamos orgullosos de ser un club diverso, incluso, donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidos", expresaron.

A su vez, se refirieron al pedido de disculpas del exjugador de River: "Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y tomaremos esto como una oportunidad para educar". De todas formas, explicaron el próximo paso a seguir. "El club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno", afirmaron, sin detallar qué tipo de sanción podría tener Enzo Fernández.

Por otra parte, la FIFA también se involucra en la situación, según informaron en un comunicado oficial. “La FIFA ha tenido conocimiento de un video que circula en redes sociales, y el incidente está siendo objeto de una investigación”, expresaron. Y añadieron: “La FIFA condena con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”.

Al mismo tiempo, según publicó AFP, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) planea denunciar a la Argentina por racismo. "La FFF escribirá a la AFA y acudirá a la FIFA, reservándose otras acciones", anunció un miembro de la entidad.

El pedido de disculpas de Enzo Fernández

Horas más tarde después de que se viralizó el video, el mediocampista se disculpó mediante un texto en sus redes sociales: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas”, explicó.

“Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, escribió Enzo.

Por otra parte, explicó que la letra de la canción no muestra sus verdaderos valores: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho”.