Misterioso avistamiento de un OVNI en el sur santafesino

Un misterio ha surgido en el sur de la provincia de Santa Fe, donde vecinos de Elortondo, en el departamento General López, detectaron la presencia de objetos no identificables en el cielo.

En una publicación de Facebook, una residente de esa localidad detalló el supuesto avistamiento de un OVNI. “Tras cruzar el parque (19 de Marzo) para ir al gimnasio (7:20 hs aproximadamente), me encanta sacar fotos a los amaneceres. Cuando tomé estas fotos, porque me gustaba el color del cielo, al revisarlas mientras iba caminando, me encontré con estas luces. Volví a sacar una tercera foto para ver si mi cámara funcionaba bien y estaba perfecta”.

Y agregó: "No sé qué será. Solo quería compartírselas porque me llamó la atención".



Como suele suceder en estos casos, la publicación se llenó de comentarios tanto a favor como en contra de la hipótesis de la mujer. "Eso es un reflejo de la luz de la calle en el teléfono. Está en la misma dirección y se ven tres a la misma distancia”, señaló uno de los comentarios.