Qué sanciones podría sufrir Enzo Fernández tras la polémica canción

Una multa mínima de 10.000 francos suizos y " la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años". Además, Mattias Grafstrom, el secretario general, propuso en abril pasado endurecer las penas, "diferenciando el racismo de otros incidentes", con "sus propias sanciones específicas y severas, incluida la pérdida de partidos".

Por el artículo 17 referido a la "discriminación", actualizado a fines de 2023, Fernández podría ser "suspendido por un mínimo de cinco partidos o por un periodo de tiempo mínimo de dos meses" . Esto, con el agregado de que "cuando la infracción cometida se califique de grave, en particular, aunque no exclusivamente, en casos de discriminación (...) la Unidad Disciplinaria deberá solicitar a la Comisión Disciplinaria de la FIFA la extensión al ámbito mundial de las sanciones que hayan impuesto".

Será cuestión de tiempo para ver cómo avanzan los expedientes y qué decisión toma el propio club, con antecedentes de castigar a sus propios hinchas ante actos racistas. Así las cosas, es esperable un castigo visto el compromiso tanto de la FIFA, la Conmebol y el fútbol inglés con erradicar conductas discriminatorias. Sin ir muy lejos, la camiseta azul que viste Enzo en cada partido de Premier League dice "No room for racism" ("No hay lugar para el racismo").